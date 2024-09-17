В Башкирии приводят в порядок дорогу популярного турмаршрута

Специалисты продолжают приводить в нормативное состояние популярный туристический маршрут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Как сообщает пресс-служба минтранса Башкирии, дорожники завершили устройство выравнивающего слоя на двух участках в Иглинском районе – от границы с Уфимским районом в сторону с. Иглино и вблизи с. Минзитарово.

Следующим этапом станет укладка покрытия. Затем укрепят обочины и нанесут дорожную разметку. Объекты ремонта региональной автодороги Уфа – Иглино - Красная Горка - Павловка имеют общую протяженность 4,6 км.