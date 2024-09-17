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Общество
17 Сентября , 22:25

В Башкирии принята Стратегия развития спортивной медицины

Сейчас более 2 миллионов человек (больше половины населения региона) в нашей республике активно занимаются физической культурой и спортом. Поэтому развитие спортивной инфраструктуры — один из главных фокусов правительства, а минздрав работает над созданием условий для медицинского сопровождения как профессиональных спортсменов, так и любителей, сообщает телеграм-канал ведомства.

— В текущем году правительством России была утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2030 года, которая предусматривает рост числа занимающихся спортом, а также улучшение качества спортивной подготовки и условий для занятий физической культурой. Полноценная реализация этого документа потребует в том числе организации медицинского сопровождения спортсменов. В этих целях разработана Стратегия развития спортивной медицины на ближайшие 6 лет, — отметил и. о. премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Документ включает план по подготовке специалистов в области спортивной медицины, расширению сети медицинских кабинетов и созданию электронного паспорта спортсмена. Ожидается, что около 140 миллионов рублей из республиканского бюджета будет направлено на эти цели, включая углубленные медицинские осмотры для большего числа спортсменов.

Башкортостан стал единственным регионом в России, где функционирует отдельный регистр спортсменов в государственной информационной системе здравоохранения. Это позволяет эффективно отслеживать данные углубленных обследований и обеспечивать преемственность лечения. В 2023 году более 89 тысяч спортсменов прошли такие обследования, и у 20% из них были выявлены показания для своевременного лечения.

Автор:Лейла Аралбаева
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