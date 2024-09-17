В Башкирии подвели итоги акции «Здоровая республика – здоровый регион»

Завершилась акция «Здоровая республика – здоровый регион». Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Айрат Рахматуллин. За полгода поезда здоровья объехали 332 населенных пункта, врачи провели более 169 тысяч приемов, выполнили 41 430 обследований. Впервые выявлено более 4000 заболеваний.



- Подводя итоги акции, мы решили поздравить самого взрослого и самого юного участников. Фархане Гараевне в январе исполнился 101 год. Жительница села Энергетик принимает участие в акции каждый год. В июне ее осмотрели терапевт и стоматолог, она также прошла ЭКГ, флюорографию, сдала анализы. Стоит отметить, что за своим здоровьем Фархана Гараевна следит очень внимательно. Правильно питается, регулярно посещает поликлинику, проходит лечение в дневном стационаре.



А самому юному пациенту поезда здоровья едва исполнилось пять лет. Миша вместе с мамой посетили детский Центр здоровья, который курсировал по Дуванскому маршруту. Мальчика осмотрели педиатр и офтальмолог. Он также прошел ЭКГ, сдал анализы. В награду за храбрость медицинские работники вручили ему символический подарок, - рассказал Рахматуллин.