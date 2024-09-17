Новости Башкортостана и Уфы
91.43
+0.29
101.51
+0.23
73.7
0
3+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
17 Сентября , 21:43

В Башкирии подвели итоги акции «Здоровая республика – здоровый регион»

Завершилась акция «Здоровая республика – здоровый регион». Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Айрат Рахматуллин. За полгода поезда здоровья объехали 332 населенных пункта, врачи провели более 169 тысяч приемов, выполнили 41 430 обследований. Впервые выявлено более 4000 заболеваний.

- Подводя итоги акции, мы решили поздравить самого взрослого и самого юного участников. Фархане Гараевне в январе исполнился 101 год. Жительница села Энергетик принимает участие в акции каждый год. В июне ее осмотрели терапевт и стоматолог, она также прошла ЭКГ, флюорографию, сдала анализы. Стоит отметить, что за своим здоровьем Фархана Гараевна следит очень внимательно. Правильно питается, регулярно посещает поликлинику, проходит лечение в дневном стационаре.

А самому юному пациенту поезда здоровья едва исполнилось пять лет. Миша вместе с мамой посетили детский Центр здоровья, который курсировал по Дуванскому маршруту. Мальчика осмотрели педиатр и офтальмолог. Он также прошел ЭКГ, сдал анализы. В награду за храбрость медицинские работники вручили ему символический подарок, - рассказал Рахматуллин.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru