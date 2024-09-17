В Башкирии электрички перевезли 3,4 млн пассажиров

Пассажиропоток на пригородных поездах в Башкирии за восемь месяцев с начала года составил 3,4 млн человек. Это на 21% больше, чем в январе–августе 2023 года, сообщили в БППК.

Популярность железнодорожного транспорта связана с ростом его доступности. Число курсирующих в Уфимской агломерации электричек увеличено до 46. 16 пригородных маршрутов обслуживается электропоездами «Ласточка» в шестивагонном исполнении. В августе в республике запущен новый поезд «Финист» с пятью вагонами.

«20% — рост пассажирских перевозок в текущем году, и это каждый год. Это все происходит благодаря тому, что Радий Фаритович [Глава Башкирии Радий Хабиров — прим. ред.] уделяет этому огромное, пристальное внимание. Это комфортность и мобильность населения республики», — сказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев на презентации поезда в Уфе.