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Общество
17 Сентября , 14:39

В Башкирии проверили аттракционы

сайт правительства РБ
Фото:сайт правительства РБ

На заседании правительства РБ под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Башкирии Андрея Назарова обсудили вопрос проверки аттракционной техники. В регионе насчитывается около 1,5 тысячи единиц развлекательного оборудования. За восемь месяцев этого года количество техники выросло более чем на 50 единиц и достигло 557.

«При этом аттракционы являются объектами повышенной опасности и несут потенциальную угрозу жизни и здоровью населения. В этом году проверка их технического состояния проводилась специалистами 6 аккредитованных лабораторий. Из 418 обследованных аттракционов 98% были допущены к эксплуатации. Основными причинами отказа в допуске стали неисправность электромеханической системы и узлов, нарушение правил условий межсезонного хранения и истечение строка службы», —  отметил Андрей Назаров.

Об организации и результатах профилактических и контрольно-надзорных мероприятий доложил и.о. председателя государственного комитета РБ по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Урал Искандаров. Так, для исключения травматизма и обеспечения безопасной эксплуатации аттракционов, ведомством определены виды профилактических и контрольно-надзорных мероприятий. Каждому владельцу аттракционного оборудования доведены требования безопасной эксплуатации техники, направлены информационные письма и вручены памятки. Госкомитетом проведены профилактические визиты и консультирования, а также направлены информационные письма о недопустимости нарушений обязательных требований.

И.о. главы кабмина поручил госкомитету обеспечить готовность зимних аттракционов к предстоящему сезону и вести контроль за безопасной эксплуатацией использующегося в республике аттракционного оборудования, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что юная уфимка мечтает создать в столице Башкирии семейный парк развлечений.

Автор:Дарья Субботина
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