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17 Сентября , 11:48

На Земле началась почти 8-балльная магнитная буря

ИКИ РАН
Фото:ИКИ РАН

Магнитная буря почти максимального уровня началась на Земле, сообщили в Институте космических исследований РАН. Её мощность составляет почти 8 баллов по 10-балльной шкале.

Сейчас очень сильные полярные сияния наблюдаются в Западном полушарии — над Канадой и северными территориями США, отмечают учёные.

Напомним, 14 сентября на Солнце произошёл мощный взрыв, направленный в сторону нашей планеты. Старт магнитной бури на Земле ожидался днём 16 сентября, но она началась с задержкой почти на сутки — ранним утром 17 сентября.

Магнитные бури влияют на метеочувствительных людей - у них могут случиться головные боли, головокружения, слабость.

Автор:Элина Ахметова
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