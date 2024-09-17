На Земле началась почти 8-балльная магнитная буря

Магнитная буря почти максимального уровня началась на Земле, сообщили в Институте космических исследований РАН. Её мощность составляет почти 8 баллов по 10-балльной шкале.

Сейчас очень сильные полярные сияния наблюдаются в Западном полушарии — над Канадой и северными территориями США, отмечают учёные.

Напомним, 14 сентября на Солнце произошёл мощный взрыв, направленный в сторону нашей планеты. Старт магнитной бури на Земле ожидался днём 16 сентября, но она началась с задержкой почти на сутки — ранним утром 17 сентября.

Магнитные бури влияют на метеочувствительных людей - у них могут случиться головные боли, головокружения, слабость.