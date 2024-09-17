Ленара Иванова рассказала о возможностях проекта «Башкирское долголетие»

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова в эфире передачи «Честно говоря» канала БСТ рассказала о возможностях, которые перед пожилыми людьми открывает проект «Башкирское долголетие».

«У многих „Башкирское долголетие“ ассоциируется с туризмом и экскурсионными турами по республике. Первые группы ведь еще в пандемийном 2020 году съездили. Однако программа включает 7 разделов, и наш фестиваль лучших практик „Башкирское долголетие“ объехал всю республику. Там замечательные инициативы и в сфере волонтерства, и в занятости, и в культуре, и в досуге, и в спорте. Очень много интересных вещей в разделах здоровья и обучения. Например, наши пожилые люди играют в КВН, сами придумывают тематические поездки и так далее», — отметила Иванова.

Напомним, проект «Башкирское долголетие» создан в регионе по поручению Главы РБ Радия Хабирова. За время реализации программы в нее вовлечены порядка 690 тыс. человек, по итогам 2023 года — порядка 260 тыс. (28%) граждан старше трудоспособного возраста.

Планом предусмотрено 36 мероприятий по семи направлениям («Здоровье», «Обучение граждан старшего поколения», «Туризм», «Физическая культура», «Культура и творчество», «Волонтерство и наставничество», «Занятость и повышение уровня доходов граждан старшего поколения»).

Наибольшей вовлеченностью отличается направление «Культура и творчество», в котором приняли участие более 147 тысяч пожилых жителей. Самым популярным направлением является «Туризм», которым было охвачено более 38 тысяч людей старшего поколения.