Башкирский агротуризм выиграл гранты на 36 млн рублей

Конкурсный отбор на получение грантов «Агротуризм» в этом году прошли четыре проекта из Башкирии. Всего республиканские фермеры получат на развитие 36,7 млн рублей господдержки. В 2023 году сумма грантов составила 22,7 млн рублей — тоже на четыре проекта.

По данным минсельхоза РБ, отбор прошли КФХ Шакирова Р.Р. из Бураевского района с проектом «Клёвое место», КФХ Идиятуллина Д.С. из Чишминского района («Йола — башкирские традиции»), КФХ Сулейманов Л.Г. из Гафурийского района («Из башкирской глубинки») и фермер Ракаев А.А. из Баймакского района («Дорога Канифы»).

«У региона хороший потенциал в этом направлении. В Башкортостане много фермерских хозяйств, очень разнообразная и красивая природа, что дает хорошее преимущество при разработке и реализации агротуристических проектов», — прокомментировал и.о. вице-премьера — министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Среди победителей этого года представители 40 регионов России, от Калининградской области до Приморского края. Это хозяйства совершенно разных направлений — от молочных ферм до крафтовых виноделен. Они предлагают гостям экскурсии, мастер-классы, дегустации и многое другое.

Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно отмечал, что Башкирия с ее уникальной природой обладает существенным туристическим потенциалом. Для того, чтобы туристический поток рос, необходимо развивать инфраструктуру, увеличивать количество мест размещения.

«Удивительную природу Башкирии должны увидеть как можно больше людей. Поэтому развитие туристической инфраструктуры для нас — один из важнейших вопросов. Двигаемся дальше — для того, чтобы жители и гости республики отдыхали у нас в Башкортостане», — писал Радий Хабиров в своих соцсетях.