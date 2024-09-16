В Уфе застроят территорию между Елкибаево и Восточным выездом

Власти Уфы выпустили постановление о комплексном развитии территории севернее посёлка Елкибаево. Это территория между существующим населённым пунктом и Восточным выездом. Развитие Зауфимья называлось одной из целей строительства дороги.

Согласно документу, в новом микрорайоне планируется построить 1,7 млн кв. м жилья - малоэтажной, средне- (менее 8 этажей) и многоэтажной (более 9 этажей) многоквартирной застройки. Планом предусматривается полный комплекс инфраструктуры - от парковок и объектов ЖКХ до зданий образовательных и культурных учреждений.