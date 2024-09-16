В Уфе вручили суперпризы акции «Рахмат-2024»

Сегодня в Уфе состоялось вручение суперпризов акции «Рахмат-2024».
Напомним, 13 сентября на телеканале БСТ прошел главный розыгрыш. В прямом эфире передачи «Салям» стали известны обладатели трех новых квартир, автомобиля, четырёх квадроциклов, семейной путевки в Сочи и семейного тура выходного дня на базу отдыха Башкортостана.
В акции приняли участие жители республики, которые зарегистрировали QR-билеты с 6 по 12 сентября на сайте рахмат102.рф.
Поздравили счастливчиков руководитель АНО СПРЦБ «Алга, патриот» Ринат Хабиров и генеральный директор АО «СЗ ИСК г. Уфы» Марат Васимов.
Ринат Хабиров отметил, что всего было зарегистрировано более одного миллиона QR-билетов.
– Акция «Рахмат» реализуется с весны 2024 года. Сейчас прошел очень важный этап, но это еще не конец нашего проекта, – подчеркнул Ринат Хабиров, – Желаю не унывать тем, кто не выиграл. Главное, что все участвовавшие проявили свою гражданскую позицию. Повезет не в этот раз, так в следующий!
Марат Васимов, представляющий генерального партнера акции «СЗ ИСК г. Уфы», подчеркнул, что всем победителям будет оказана юридическая помощь.
Новую квартиру в Уфе получила семья Ахмадиевых из хутора Верхний Чишминского района. Как признался глава семейства Ильвир, на регистрации QR-билетов настояла жена — и оказалась права. О выигрыше Ильвир узнал из телефонного звонка от волонтеров акции. Сообщил супруге по телефону во время «перемены» — она работает в школе.
Повезло и семье Плоховых из Бирского района. Выигрышным стал билет мамы Галины, но зарегистрировала его дочь Марина Сидоркина.
— Когда позвонили — не поверили, но сразу проверили билет. Были в шоке. Честно говоря, до сих пор не осознали, что выиграли, — поделилась впечатлениями Марина Сидоркина.
А вот автомобиль «Нива» отправится в город Октябрьский. Как рассказал Булат Сафаров, вместе с женой он много путешествует, особенно по родной республике. А о выигрыше узнал при особенных обстоятельствах — в день рождения жены, когда ехал на ЖД-вокзал встречать маму.
Помогает акция «Рахмат-2024» и хорошо отдохнуть. Ленар и Айсылу Гарифьяновы из Туймазов вместе с дочкой смогут отправиться в Сочи в удобный для себя момент. Как рассказал Ринат Хабиров, путевка многофункциональная и долгосрочная. Так, победители сами смогут выбрать отель и количество дней.
— Когда задумывали акцию — исключали риски, много продумывали юридическое сопровождение — что и как оформить, — сказал Ринат Хабиров, — Мы благодарим нашего генерального партнера, который предоставил квартиры для нашей акции. Также мы говорим спасибо всем предпринимателям из всех районов, которые проявили патриотизм и желание порадовать жителей нашей республики. История «Рахмата» не заканчивается — продолжаются наши проекты «Рахмат, Башкортостан» и «Алга всей семьей». Участвуйте и побеждайте!