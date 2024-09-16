В Уфе вручили суперпризы акции «Рахмат-2024»

– Акция «Рахмат» реализуется с весны 2024 года. Сейчас прошел очень важный этап, но это еще не конец нашего проекта, – подчеркнул Ринат Хабиров, – Желаю не унывать тем, кто не выиграл. Главное, что все участвовавшие проявили свою гражданскую позицию. Повезет не в этот раз, так в следующий!

Марат Васимов, представляющий генерального партнера акции «СЗ ИСК г. Уфы», подчеркнул, что всем победителям будет оказана юридическая помощь.

Новую квартиру в Уфе получила семья Ахмадиевых из хутора Верхний Чишминского района. Как признался глава семейства Ильвир, на регистрации QR-билетов настояла жена — и оказалась права. О выигрыше Ильвир узнал из телефонного звонка от волонтеров акции. Сообщил супруге по телефону во время «перемены» — она работает в школе.

Повезло и семье Плоховых из Бирского района. Выигрышным стал билет мамы Галины, но зарегистрировала его дочь Марина Сидоркина.

— Когда позвонили — не поверили, но сразу проверили билет. Были в шоке. Честно говоря, до сих пор не осознали, что выиграли, — поделилась впечатлениями Марина Сидоркина.

А вот автомобиль «Нива» отправится в город Октябрьский. Как рассказал Булат Сафаров, вместе с женой он много путешествует, особенно по родной республике. А о выигрыше узнал при особенных обстоятельствах — в день рождения жены, когда ехал на ЖД-вокзал встречать маму.

Помогает акция «Рахмат-2024» и хорошо отдохнуть. Ленар и Айсылу Гарифьяновы из Туймазов вместе с дочкой смогут отправиться в Сочи в удобный для себя момент. Как рассказал Ринат Хабиров, путевка многофункциональная и долгосрочная. Так, победители сами смогут выбрать отель и количество дней.

— Когда задумывали акцию — исключали риски, много продумывали юридическое сопровождение — что и как оформить, — сказал Ринат Хабиров, — Мы благодарим нашего генерального партнера, который предоставил квартиры для нашей акции. Также мы говорим спасибо всем предпринимателям из всех районов, которые проявили патриотизм и желание порадовать жителей нашей республики. История «Рахмата» не заканчивается — продолжаются наши проекты «Рахмат, Башкортостан» и «Алга всей семьей». Участвуйте и побеждайте!