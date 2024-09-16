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16 Сентября , 21:37

В Уфе перекроют движение из-за Ночи 1000 велосипедистов

20 сентября в Уфе состоится Ночь 1000 велосипедистов. Заезд велосипедистов начнется на площади Машиностроителей в 21.00.

Участникам велопробега предстоит проехать по маршруту: Машиностроителей – Кольцевая – Ульяновых – Первомайская. 

Как сообщили в пресс-службе минтранса, в связи со спортивной акцией движение автотранспорта в северной части Уфы будет ограничено.

С 21.00 19 сентября до 23.59 20 сентября закроют площадь Машиностроителей
20 сентября с 20.00 до 23.59 перекроют улицы по маршруту велозаезда:

ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой); ул. Кольцевая (от Борисоглебской до Ульяновых); ул. Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской); ул. Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей). Также могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов

Схема движения маршрутов общественного транспорта в этот период будет изменена (см. схему), временно прекратят работу троллейбусы № 4, 9, 10 и 15.

Просим жителей и гостей столицы учитывать предстоящие ограничения при планировании поездок.

Автор:Лейла Аралбаева
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