В Уфе перекроют движение из-за Ночи 1000 велосипедистов

20 сентября в Уфе состоится Ночь 1000 велосипедистов. Заезд велосипедистов начнется на площади Машиностроителей в 21.00.

Участникам велопробега предстоит проехать по маршруту: Машиностроителей – Кольцевая – Ульяновых – Первомайская.



Как сообщили в пресс-службе минтранса, в связи со спортивной акцией движение автотранспорта в северной части Уфы будет ограничено.



С 21.00 19 сентября до 23.59 20 сентября закроют площадь Машиностроителей

20 сентября с 20.00 до 23.59 перекроют улицы по маршруту велозаезда:

ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой); ул. Кольцевая (от Борисоглебской до Ульяновых); ул. Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской); ул. Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей). Также могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов



Схема движения маршрутов общественного транспорта в этот период будет изменена (см. схему), временно прекратят работу троллейбусы № 4, 9, 10 и 15.



Просим жителей и гостей столицы учитывать предстоящие ограничения при планировании поездок.