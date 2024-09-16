В ближайшие три дня характер погоды в Башкирии не изменится

В ближайшие три дня по информации Башгидрометцентра характер погоды в Башкирии не изменится.

17 сентября в Башкирии ожидается погода без существенных осадков. Ветер будет восточный умеренный, днем по югу республики порывистый. Температура воздуха ночью +2,+7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°, днем +16, +21°.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог туман с видимостью 500 м и менее.

18 сентября без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°, днем +16, +21°.

19 сентября без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°, днем +16, +21°.