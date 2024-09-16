В Белорецке продлили отключение горячей воды

В Белорецке вынуждены продлить отключение горячей воды в микрорайоне по ул. Крупской, 50 лет Октября, Гафури, Маркса и Ленина по 20 сентября включительно. Об этом сообщил мэр г. Белорецка Андрей Иванюта.

Причина — нарушение сроков изготовления и поставки труб большого диаметра заводом-изготовителем в Екатеринбурге. В Белорецке производится капитальный ремонт тепловых сетей, заказчик — ГКУ Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса Республики Башкортостан.

«Сейчас вся отгрузка оставшихся материалов произведена, трубы на пути в Белорецк. Подрядчик усилил ремонтные бригады, будет работать до 23 часов, - отметил Андрей Иванюта. - Наши Белорецкие тепловые сети в помощь подрядчику выделили своих сварщиков. Вопрос находится на контроле республиканского министерства ЖКХ».