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16 Сентября , 18:48

В Белорецке продлили отключение горячей воды

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Белорецке вынуждены продлить отключение горячей воды в микрорайоне по ул. Крупской, 50 лет Октября, Гафури, Маркса и Ленина по 20 сентября включительно. Об этом сообщил мэр г. Белорецка Андрей Иванюта.

Причина — нарушение сроков изготовления и поставки труб большого диаметра заводом-изготовителем в Екатеринбурге. В Белорецке производится капитальный ремонт тепловых сетей, заказчик — ГКУ Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса Республики Башкортостан.

«Сейчас вся отгрузка оставшихся материалов произведена, трубы на пути в Белорецк. Подрядчик усилил ремонтные бригады, будет работать до 23 часов, - отметил Андрей Иванюта. - Наши Белорецкие тепловые сети в помощь подрядчику выделили своих сварщиков. Вопрос находится на контроле республиканского министерства ЖКХ».

Автор:Лейла Аралбаева
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