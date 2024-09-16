Новости Башкортостана и Уфы
90.93
0
100.8
0
73.05
+1.44
22+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
16 Сентября , 10:17

В Башкирии введут новые штрафы

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии за неисполнение решений Главы республики будут штрафовать. Соответствующие изменения в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях рассмотрят депутаты Госсобрания в первом чтении на пленарном заседании парламента 18 сентября.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв сообщил, что законопроект разработан в целях исполнения указа президента РФ для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворения потребностей вооружённых сил.

«На территории республики действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка, объектов жизнеобеспечения. Координирующую функцию выполняет республиканский оперативный штаб, возглавляемый Главой Башкортостана. Решения руководства штаба обязательны к исполнению. Законопроектом вводятся санкции за неисполнение соответствующих решений. Административная ответственность будет иметь дисциплинирующий эффект», — отметил спикер башкирского парламента.

Согласно проекту закона, за неисполнение или нарушение решения Главы Республики Башкортостан (оперативного штаба Республики Башкортостан) на граждан накладывается административный штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей, на юридических — от 100 000 до 500 000 рублей.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru