В Башкирии введут новые штрафы

В Башкирии за неисполнение решений Главы республики будут штрафовать. Соответствующие изменения в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях рассмотрят депутаты Госсобрания в первом чтении на пленарном заседании парламента 18 сентября.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв сообщил, что законопроект разработан в целях исполнения указа президента РФ для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворения потребностей вооружённых сил.

«На территории республики действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка, объектов жизнеобеспечения. Координирующую функцию выполняет республиканский оперативный штаб, возглавляемый Главой Башкортостана. Решения руководства штаба обязательны к исполнению. Законопроектом вводятся санкции за неисполнение соответствующих решений. Административная ответственность будет иметь дисциплинирующий эффект», — отметил спикер башкирского парламента.

Согласно проекту закона, за неисполнение или нарушение решения Главы Республики Башкортостан (оперативного штаба Республики Башкортостан) на граждан накладывается административный штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей, на юридических — от 100 000 до 500 000 рублей.