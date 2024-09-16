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16 Сентября , 12:46
Коронавирус

В Башкирии растёт количество инфицированных коронавирусом — 143 за сутки

В Башкирии за последние сутки выявлено 143 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал и.о. министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 97 пациентов с подтверждённым диагнозом. Амбулаторно лечится 1173 инфицированных. В инфекционных госпиталях для лечения коронавируса развёрнуто 165 коек, свободный коечный фонд составляет 10%. Коэффициент распространения ковида на сегодняшний день составляет 1,48. 

"Подъём заболеваемости носит сезонный характер, это прогнозируемо. Все лекарства есть, ситуация на контроле", - заверил Айрат Рахматуллин.

Напомним, 3 сентября в Башкирии было зафиксировано 57 случаев заболевания ковидом.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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