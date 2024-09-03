В Башкирии ковид пошёл в атаку: 57 случаев за сутки

В Башкирии за последние сутки выявлено 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 123 пациента с подтверждённым диагнозом. Амбулаторно лечится 1099 инфицированных. В инфекционных госпиталях для лечения коронавируса развёрнуто 165 коек. Коэффициент распространения ковида на сегодняшний день составляет 1,26.

Напомним, 19 августа в республике было диагностировано 25 случаев заболевания коронавирусом.