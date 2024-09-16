Новости Башкортостана и Уфы
90.93
0
100.8
0
73.05
+1.44
6+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
16 Сентября , 14:32

В Башкирии два геопарка посетили 600 тысяч туристов

С начала года два башкирских геопарка — «Янган-Тау» и «Торатау», посетили более 600 тысяч человек, сообщила и. о. министра туризма и предпринимательства РБ Зухра Гордиенко на оперативном совещании правительства в ЦУР.

Государственная поддержка этих объектов составила 600 млн рублей из средств республиканского бюджета.

По данным ведомства, на территориях геопарков реализуются более 40 инфраструктурных проектов, в том числе 25 инвестпроектов с привлечением федеральных средств на общую сумму порядка 520 млн руб., из них 230 млн — средства федерального бюджета, 290 млн — средства инвесторов.

«Для привлечения дополнительных инвестиций мы сформировали реестр земельных участков, предназначенных для развития инфраструктуры туризма с местами размещения. На постоянной основе ищем и вносим в перечень новые локации. По прогнозным расчётам, реализация мер поддержки позволит привлечь частные инвестиции на сумму не менее 1 млрд рублей», — доложила Зухра Гордиенко.

Как сообщал Башинформ, турпоток на гору Торатау в минувшие выходные составил 13 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что турпоток в республику из-за дождей снизился на 2%.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru