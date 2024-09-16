В Башкирии два геопарка посетили 600 тысяч туристов

С начала года два башкирских геопарка — «Янган-Тау» и «Торатау», посетили более 600 тысяч человек, сообщила и. о. министра туризма и предпринимательства РБ Зухра Гордиенко на оперативном совещании правительства в ЦУР.

Государственная поддержка этих объектов составила 600 млн рублей из средств республиканского бюджета.

По данным ведомства, на территориях геопарков реализуются более 40 инфраструктурных проектов, в том числе 25 инвестпроектов с привлечением федеральных средств на общую сумму порядка 520 млн руб., из них 230 млн — средства федерального бюджета, 290 млн — средства инвесторов.

«Для привлечения дополнительных инвестиций мы сформировали реестр земельных участков, предназначенных для развития инфраструктуры туризма с местами размещения. На постоянной основе ищем и вносим в перечень новые локации. По прогнозным расчётам, реализация мер поддержки позволит привлечь частные инвестиции на сумму не менее 1 млрд рублей», — доложила Зухра Гордиенко.

Как сообщал Башинформ, турпоток на гору Торатау в минувшие выходные составил 13 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что турпоток в республику из-за дождей снизился на 2%.