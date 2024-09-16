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16 Сентября , 12:40

Глава Башкирии отметил развитие Музея кочевых цивилизаций

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров дал положительную оценку прошедшему Дню национальных костюмов.

«Он стал уже традиционным, люди полюбили этот праздник, потому что это как бы окунание в историю», — отметил он.

Глава Башкирии поблагодарил и.о. министра культуры Амину Шафикову и поручил развивать это направление. Также он отметил развитие туризма в регионе и соответствующей инфраструктуры.

«Мне сообщили, что в минувшие выходные Евразийский музей кочевых цивилизаций посетили 5 тысяч туристов. У визит-центра свои работы выставили множество мастеров. Меня это очень порадовало — ведь это экономика. Высокая конкуренция — высокое качество изделий. Люди охотно приобретали сувениры и украшения, я сам там подарки покупаю», — сказал Радий Хабиров.

И.о. первого вице-премьера РБ Урал Кильсенбаев сообщил, что в выходные в Музее кочевых цивилизаций прошли два крупных мероприятия, а свои изделия привезли ремесленники Чишминского и Благоварского районов.

«Конечно, такому притоку туристов способствовала хорошая погода. Как мне сообщили, на гору Торатау за эти выходные поднялись 13 тыс. человек. Большинство целыми семьями приехали, все с прекрасным настроением. Надо давать людям такие возможности», — прокомментировал Радий Хабиров.

Автор:Элина Ахметова
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