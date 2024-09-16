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16 Сентября , 10:50

Метеоролог предупредил о сильной магнитной буре

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

На Земле 16 сентября начнется сильная магнитная буря уровня G3. Об этом в своем телеграм-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С 9 часов утра понедельника на нашей планете начнется слабая магнитная буря, а с полудня до 18 часов — ожидается сильная магнитная буря уровня G3, после чего она ослабеет до умеренной и продолжится до 12 часов вторника, далее геомагнитное поле Земли станет спокойным», — пояснил метеоролог.

Как информировал «Башинформ», в Башкирии воздух прогреется до 23 градусов.

Автор:Дарья Субботина
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