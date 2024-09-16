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16 Сентября , 15:51

Глава Башкирии раскритиковал руководство МУП САХ

Глава Башкирии пригрозил увольнением руководителю уфимского МУП «Спецавтохозяйство», на работу которого поступило множество жалоб из Октябрьского района города.

На оперативном совещании правительства Радий Хабиров отметил, что в течение двух недель ЦУР РБ докладывает ему о претензиях со стороны жителей. Особенно много их приходит из столичного микрорайона Сипайлово — люди пишут, что на контейнерных площадках остаётся мусор.

И.о. премьер-министра региона Андрей Назаров подтвердил, что с МУП САХ, действительно, есть проблемы, а нынешний руководитель предприятия — уже третий за последнее время.

«Значит, надо четвёртого», — сказал Глава республики.

Автор:Элина Ахметова
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