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16 Сентября , 12:59

Глава АПК Башкирии сообщил о прогнозе погоды

Минсельхоз РБ
Фото:Минсельхоз РБ

Аграрии могут рассчитывать ещё примерно на две недели солнечной погоды, сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии в ЦУР и.о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По данным минсельхоза, на сегодня скошено 60% площадей зерновых (995 тыс. га), зерна намолочено 2,1 млн тонны при урожайности 22,1 ц/га.

Отвечая на вопрос Главы республики, руководитель башкирского АПК сказал, что в этом году объём и урожайность зерновых культур выше, чем в 2023-м, но качество хуже: начало уборки озимых пришлось на дожди, зерно было переувлажнённое и проросшее.

«Сейчас ищем возможность продать этот материал», — прокомментировал Фазрахманов.

Автор:Элина Ахметова
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