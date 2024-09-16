Глава АПК Башкирии сообщил о прогнозе погоды

Аграрии могут рассчитывать ещё примерно на две недели солнечной погоды, сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии в ЦУР и.о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По данным минсельхоза, на сегодня скошено 60% площадей зерновых (995 тыс. га), зерна намолочено 2,1 млн тонны при урожайности 22,1 ц/га.

Отвечая на вопрос Главы республики, руководитель башкирского АПК сказал, что в этом году объём и урожайность зерновых культур выше, чем в 2023-м, но качество хуже: начало уборки озимых пришлось на дожди, зерно было переувлажнённое и проросшее.

«Сейчас ищем возможность продать этот материал», — прокомментировал Фазрахманов.