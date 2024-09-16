Форум студенческого самоуправления Башкирии объединил более 150 лидеров вузов

На оперативном совещании правительства республики в ЦУР РБ 16 сентября и.о. председателя госкомитета Башкирии по молодежной политике Вито Сабиров доложил о том, как с 11 по 12 сентября в парке «Патриот» совместно с советом ректоров вузов впервые прошел форум студенческого самоуправления РБ. По его словам, мероприятие объединило более 150 студенческих лидеров из восьми ведущих вузов республики.

«В ходе форума провели для ребят образовательную и командообразующую программу, „Гонку Героев“, вечерние творческие активности с дискотекой. Основной акцент в образовательной программе был сделан на стратегическую сессию, в ходе которой студенты генерировали идеи по развитию 7 направлений студенческого самоуправления и формировали план работы на новый учебный год. В форуме приняли участие федеральные гости — координаторы ключевых студенческих проектов страны. Это руководитель федеральной программы „Российская студенческая весна“ Валерия Позикова и председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений России Николай Жданов», — сообщил и.о. председателя государственного комитета Башкирии по молодежной политике.

В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве с ассоциацией студентов и студенческих объединений России, отметил Вито Сабиров. Он поблагодарил Главу РБ за поддержку в проведении мероприятия.

Радий Хабиров также добавил, что в парке «Патриот» прошло еще одно крупное мероприятие — «Геовызов», на которое приехали команды из 15 регионов России и 10 — из зарубежных стран.

«Вновь хочу подчеркнуть, что возможности парка „Патриот“ должны использоваться по полной программе», — сказал Глава РБ.

Ранее Радий Хабиров в парке «Патриот» рассказал о критериях оценки молодежных проектов. Руководителю республики задали вопрос о критериях оценки молодёжных проектов, которые принимают участие в республиканских конкурсах.

«У меня есть принцип в работе, который называется „счёт на табло“. Ты можешь отлично играть в футбол и 250 раз пробить пенальти, но побеждает тот, чей мяч влетел в ворота. Это нацеленность на результат, — ответил руководитель региона Радий Хабиров. — Но я согласен с вами, что побеждать должен проект, который даст хороший перспективный результат. В этом и есть роль экспертного жюри».