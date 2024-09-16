Башкирия представит лучшие турмаршруты на международной выставке в Москве

С 17 по 19 сентября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве состоится 30-й международный форум-выставка «Отдых Leisure». Форум традиционно проводится в начале нового осенне-зимнего туристического сезона. Эксперты отрасли обсудят перспективы обновленной концепции отдыха для россиян, в центре внимания которой – качество жизни. Выставка проходит при поддержке минэкономразвития РФ, комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, отраслевых ассоциаций и др. Организатором международного форума-выставки является группа компаний «Евроэкспо».

Башкирия примет активное участие в форуме, республика традиционно представит здесь свой богатейший туристический потенциал. Участники и гости выставки узнают о популярных туристических маршрутах, исторических, культурных и природных достопримечательностях республики, новинках предстоящего туристического сезона: зимних маршрутах, этнотурах, горнолыжных и снегоходных турах и др.

Экспозиция Башкирии на форуме традиционно вызывает интерес. В прошлом году республика представила башкирскую юрту. Увидеть ее внутреннее убранство мог любой желающий, а начало зимнего туристического сезона символизировал искусственный снег. На протяжении трех дней работы выставки-форума гости могли попробовать башкирский мед с чаем и приобрести сувениры – настоящий бортевой мед и товары из линейки Теrra Bashkiria. Ранее об этом рассказывал «Башинформ».

Напомним, с 2019 года в Башкирии активно развивается туристическая инфраструктура. Глава республики Радий Хабиров считает это направление одним из важнейших для региона.

«Удивительную природу Башкирии должны увидеть как можно больше людей», - считает Радий Хабиров.

В результате республика за последние 5 лет осуществила настоящий прорыв в развитии туристической отрасли. По итогам 2023 года турпоток в регион достиг 2,2 млн человек. Для сравнения, в 2018 году он составлял 1,169 млн человек. Этому способствовали создание новых средств размещения туристов – гостиниц, туристических баз, глэмпингов, реализация в Башкирии широкого спектра мер господдержки предпринимателей, работающих в сфере внутреннего туризма.

В 2024 году общая сумма государственной поддержки развития туризма в республике составляет 900 млн рублей, в том числе на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – 530,4 млн рублей (федеральные средства – 519,8 млн рублей, средства бюджета Республики Башкортостан – 10,6 млн рублей).