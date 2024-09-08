Башкирия на первом месте в ПФО по оздоровительному туризму

Санатории Башкирии за первые шесть месяцев 2024 года заработали 3,28 миллиарда рублей, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Данные показатели являются лидирующими среди санаториев Приволжского федерального округа.

— Республика является привлекательным регионом для туристов. Это, прежде всего, природа, этника, весь потенциал наших санаториев — их у нас более 60, и они занимают ведущие места в федеральных рейтингах. Власти региона создают все условия, чтобы туристы возвращались. Наше ведомство поддерживает данную инициативу и напоминает, что мы удерживаем стоимость путевок на самом низком среди аналогичных учреждений в ПФО уровне. Минимальная стоимость одного койко-дня составляет чуть больше 2 тыс. рублей (2 019,63 руб.) в санатории «Зеленая роща», средняя — 4 тыс. рублей (4 062,41 рублей), — комментирует министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

Справка

По данным Национальной курортной ассоциации и портала Санатории-России.рф, за первые шесть месяцев 2024 года санатории Российской Федерации заработали 88,7 миллиарда рублей, что на 15,4% больше, чем в прошлом году. Лидируют санатории Южного федерального округа с доходом 26,7 млрд рублей (+15,7%). На втором месте — здравницы Северного Кавказа, чей доход составил 19,9 млрд рублей (+18,8%), а на третьем — санатории Приволжского округа с 13,3 млрд рублей и ростом более 20%, что является лучшим показателем среди всех округов.

В Приволжском федеральном округе лидируют санатории Республики Башкортостан, заработавшие 3,28 миллиарда рублей, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На втором месте находятся санатории Татарстана с доходом 2,66 млрд рублей. Санатории Пермского края также показывают хорошие результаты: их доход составил 1,88 млрд рублей, что позволяет им занять третью позицию в округе.