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16 Сентября , 15:02

711 пострадавших работников Башкирии пролечились в реабилитационных центрах СФР

С начала 2024 года реабилитационные центры Социального фонда России приняли на лечение 711 жителей Башкирии, которые в разные годы получили травмы на производстве или профессиональные заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по региону.

Восстановительный курс лечения жители Башкирии прошли в таких центрах реабилитации Социального фонда, как «Омский», «Тараскуль» (Тюмень), «Кристалл» (Анапа), «Ключи» (Томск), «Волгоград», «Вольгинский» (Владимир) и «Волга» (Балаково).

Все центры оснащены необходимым современным оборудованием, лечение проходит под контролем квалифицированных медиков различного профиля. Наряду с природными лечебными факторами используются современные методы немедикаментозной терапии. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план реабилитации.

Пострадавшим на производстве предоставляется санаторно-курортное лечение, если это предусмотрено их программой реабилитации. Восстановительное лечение можно проходить ежегодно. Путевка предоставляется  бесплатно. Кроме этого, оплачивается проезд к месту лечения и обратно, дополнительный отпуск на время реабилитации, если человек продолжает трудиться. 

Для получения услуги необходимо подать заявление на портале госуслуг или в ближайшей клиентской службе отделения СФР по Башкирии. 

Ранее Башинформ сообщил о том, что 48 пострадавших на производстве жителей Башкирии получили ключи от автомобилей.

Автор:Галина Бахшиева
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