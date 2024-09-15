В Уфе на полтора месяца ограничат движение на проспекте Салавата

В Уфе со следующей недели будет ограничено движение. Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, с 16 сентября до 31 октября включительно перекроют движение на развязке проспекта Салавата Юлаева в створе улицы имени Галле.

Будут закрыты временный съезд, а также съезды № 5 и № 6 в обоих направлениях. Движение будет осуществляться по съездам № 8, № 9 и № 10 (см. схему)