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15 Сентября , 17:16

В Уфе на полтора месяца ограничат движение на проспекте Салавата

телеграм-канал министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
Фото:телеграм-канал министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

В Уфе со следующей недели будет ограничено движение. Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, с 16 сентября до 31 октября включительно перекроют движение на развязке проспекта Салавата Юлаева в створе улицы имени Галле.

Будут закрыты временный съезд, а также съезды № 5 и № 6 в обоих направлениях. Движение будет осуществляться по съездам № 8, № 9 и № 10 (см. схему)

телеграм-канал министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
Фото:телеграм-канал министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Минтранс сообщает, что ограничение связано с устройством ливневой канализации. Ведомство просит водителей быть внимательными на дорогах и учитывать ограничения при планировании поездки.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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