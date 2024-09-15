В одном из сёл Башкирии появилась новая спортплощадка

Новая спортивная площадка появилась в Абзелиловском районе Башкирии. В п. Абзелилово состоялось праздничное мероприятие по случаю открытия спортивного комплекса на территории Таштимеровской школы.

Спорткомплекс был установлен в рамках гранта Главы республики по проекту «Спорт в родное село», сообщает глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков.



Руководитель проекта — уроженец района Фуат Даминдаров, который сейчас живет в Уфе и является председателем РОО Физкультурно-спортивное общество «Спартак» РБ.



Разделить радость мальчишек и девчонок приехали представители из районной администрации, а также гости из Уфы.