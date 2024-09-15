В Башкирии ещё один центр «Точка роста» начал свою работу

Ещё один центр «Точка роста» начал свою работу в Давлекановском районе.

Торжественное открытие центра состоялось в школе с. Чуюнчи.

Центр имеет естественно-научную и технологическую направленность и создан в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Это современные лаборатории, оснащённые оборудованием для проведения исследований.

- Уверен, что благодаря такому Центру уроки станут более интересными и увлекательными, увеличится количество практических занятий. А это, в свою очередь, приведёт к повышению уровня подготовки и качества образования, расширению возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, программ дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности, - сказал глава Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов.