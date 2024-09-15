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15 Сентября , 11:07

В Башкирии ещё один центр «Точка роста» начал свою работу

Соцсети
Фото:Соцсети

Ещё один центр «Точка роста» начал свою работу в Давлекановском районе.
Торжественное открытие центра состоялось в школе с. Чуюнчи.

Центр имеет естественно-научную и технологическую направленность и создан в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Это современные лаборатории, оснащённые оборудованием для проведения исследований.

- Уверен, что благодаря такому Центру уроки станут более интересными и увлекательными, увеличится количество практических занятий. А это, в свою очередь, приведёт к повышению уровня подготовки и качества образования, расширению возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, программ дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности, - сказал глава Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов.

Автор:Лейла Аралбаева
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