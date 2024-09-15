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15 Сентября , 23:45

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

Завтра, 16 сентября в отдельных юго-восточных районах Башкирии пройдёт небольшой дождь, сообщает башгидрометцентр. В целом по республике осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков ночью будет слабый ветер, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +8,+13°, местами +3,+8°, днём +18,+23°.

17 сентября и 18 сентября характер погоды не изменится. Во вторник осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный, по югу ожидаются порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,+7°, днём +15,+20°. В среду температура воздуха ночью +2,+7°, днём +15,+20°.

башгидрометцентр
Фото:башгидрометцентр
Автор:Эдуард Кускарбеков
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