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15 Сентября , 12:38
Центр управления Республикой Башкортостан

«Повод гордиться»: врач-эпидемиолог из Башкирии Людмила Солонина

ЦУР Башкирии
Фото:ЦУР Башкирии

Совместный проект ЦУР Башкирии и ТВ-канала БСТ «Повод гордиться» рассказал о враче-эпидемиологе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ Людмиле Солониной.

Еще в школе она поставила себе цель поступить в медицинский вуз. Свою профессиональную деятельность начала в далеком 1981 году, трудилась в санэпидемслужбе Бирска, потом работала заведующей эпидемиологического отдела в СЭС Калининского района Уфы.

С 2005 года была главным специалистом Управления Роспотребнадзора по Башкирии, вела оперативные расследования очагов инфекционных заболеваний. В 2022 назначена заведующей отделения эпидемиологии и дезинфекции ГКБ № 8.

«За более чем 40 лет в профессии я убедилась, что в эпидемиологии простых людей не бывает. Человек должен быть упертым, не считаться со временем и всего себя отдавать работе», — уверена Людмила Солонина.

Специалист помогала пострадавшим в железнодорожной катастрофе под Улу-Теляком, спасла сотни жизней, участвовала в ликвидации фенольной аварии в столице республики. А в пик пандемии коронавируса курировала перепрофилирование больниц под ковид-госпитали и выяснение обстоятельств групповых заболеваний.

Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в борьбу с COVID‑19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга Людмила Солонина удостоена медали Луки Крымского. Среди других достижений эпидемиолога — почетное звание «Отличник здравоохранения», а также многочисленные медали и грамоты минздрава.

Автор:Иван Вавилов
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