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14 Сентября , 13:27

Жители Башкирии смогут увидеть Сатурн рядом с Луной

сайт Уфимского городского планетария Сатурн и Луна на вечернем небе 17 сентября в 22.00. Высота над горизонтом 19°
Сатурн и Луна на вечернем небе 17 сентября в 22.00. Высота над горизонтом 19°Фото:сайт Уфимского городского планетария

По данным уфимского городского планетария, 17 сентября Сатурн будет виден рядом с Луной.

«Для тех, кто ещё не видел Сатурн в небе, но хочет на него посмотреть, 17 сентября ориентиром станет Луна. Почти полная Луна (полнолуние будет 18 сентября) ночью пройдет рядом с Сатурном, — рассказали в планетарии. — Сатурн, пройдя противостояние с Солнцем 8 сентября, всё ещё выглядит ярким. И как яркая звездочка будет виден справа от Луны, немного померкнув в её ярком свете. Рядом с ними не будет больше ярких звезд».

Взойдет Сатурн 17 сентября на востоке в 19.18 по уфимскому времени почти одновременно с Луной. Светила будут видны всю ночь в созвездии Водолея. На рассвете, за 50 минут до восхода Солнца, Сатурн зайдет за горизонт на западе, а через час под горизонтом скроется Луна.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что уфимский планетарий возобновил работу после модернизации.

Автор:Дарья Субботина
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