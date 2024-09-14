В программе «Жизнь своих» покажут второй выпуск про Башкирию

В программе «Жизнь своих» на Первом канале покажут второй выпуск про Башкортостан. В нем расскажут о туристическом маршруте — Южноуральской тропе. Ее протяженность — около 700 километров. По пути туристам встречаются живописные реки и озера, природные парки, курорты и горные вершины. Путь проложен так, чтобы пройти его без палаток, останавливаясь на ночь в отелях и приютах. Всем «проходимцам» (как их тут называют) выдают памятные медали, сообщается в телеграм-канале телепроекта.

Программа выйдет в воскресенье, 15 августа, в 10:15 часов.

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