Глава района Башкирии рассказал о неожиданной встрече

Сегодня глава администрации Нуримановского района Башкирии Вилдан Ситдиков повстречался во время прогулки с лисой. Об этом он рассказал в своём telegram-канале.

«Прогулка по лесу в выходной — это всегда замечательная возможность сбежать от суеты и насладиться свежим воздухом. Мне повстречалась вот такая красавица! Её окрас гармонично вписывался в осенние пейзажи. Пусть выходные принесут вам вдохновение и радость от общения с природой! Желаю всем приятных прогулок и хорошего настроения», — написал Вилдан Ситдиков.