Новости Башкортостана и Уфы
90.93
-0.18
100.8
+0.41
71.61
-0.36
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
14 Сентября , 17:57

Глава района Башкирии рассказал о неожиданной встрече

telegram-канал главы администрации Нуримановского района Вилдана Ситдикова
Фото:telegram-канал главы администрации Нуримановского района Вилдана Ситдикова

Сегодня глава администрации Нуримановского района Башкирии Вилдан Ситдиков повстречался во время прогулки с лисой. Об этом он рассказал в своём telegram-канале.

«Прогулка по лесу в выходной — это всегда замечательная возможность сбежать от суеты и насладиться свежим воздухом. Мне повстречалась вот такая красавица! Её окрас гармонично вписывался в осенние пейзажи. Пусть выходные принесут вам вдохновение и радость от общения с природой! Желаю всем приятных прогулок и хорошего настроения», — написал Вилдан Ситдиков.

telegram-канал главы администрации Нуримановского района Вилдана Ситдикова
Фото:telegram-канал главы администрации Нуримановского района Вилдана Ситдикова
Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru