Жителям Башкирии рассказали, как увеличить себе отдых в 2025 году. Полезными советами поделились специалисты сервиса по поиску работы «Суперджоб».

11 сентября 2024 года был подписан производственный календарь, в котором определено, какие выходные дни будут переноситься в 2025 году. Это значит, что уже сегодня можно определить все нерабочие дни 2025 года и точно сказать, в какие месяцы можно взять дополнительные дни и устроить более длительный отпуск.

Традиционно в месяце, на который «выпадает» несколько выходных дней подряд, многие работники стараются взять еще дополнительные дни и тем самым устроить себе более длительный отдых. Если смотреть на план производственного календаря на 2025 год, очевидно, что такими месяцами будут:

— январь: если взять дополнительные дни отдыха на 9 и 10 января, можно отдыхать 2 недели подряд (с 30 декабря по 12 января);

— май: если взять 3 дополнительных дня отдыха (5,6 и 7), можно отдыхать 11 дней подряд;

— июнь: если взять 3 дополнительных дня отдыха (9,10 и 11), можно отдыхать 9 дней подряд;

— ноябрь: если взять 3 дополнительных дня отдыха (5,6 и 7), можно отдыхать 8 дней подряд.

Получить дополнительные дни отдыха можно в следующих случаях. Если есть законные «отгулы». Например, работник отработал в выходной или праздничных день и вместо повышенной оплаты попросил другой день отдыха. Или если работник «заработал» дополнительный выходной, работая сверхурочно.

Если работник является донором и сдает кровь, у него также будет право на дополнительный выходной день, который он может использовать по своему усмотрению.

Если работник имеет право на дополнительные оплачиваемые выходные дни (например, является родителем ребенка-инвалида).

Если использовать отпуск. На эти дни можно взять ежегодный отпуск или отпуск без сохранения заработной платы. Но и в том, и в другом случае придется договариваться с работодателем. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в большинстве случаев с согласия работодателя. Чтобы взять ежегодный оплачиваемый отпуск на эти дни, придется разделить отпуск на части, что тоже возможно только с согласия работника и работодателя.

Однако нужно учесть, что использование дней отпуска в эти месяцы может быть не очень выгодным с финансовой стороны. Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск.

По закону, количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня. В месяцы, где мало рабочих дней, может быть не очень выгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И наоборот: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.