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13 Сентября , 14:52

Жители Башкирии напишут диктант здоровья

санщит.ру
Фото: санщит.ру

Роспотребнадзор второй год подряд проводит Всероссийскую просветительскую акцию. Жителям республики предлагается пройти диктант здоровья. Написать его все желающие старше 13 лет смогут 16 сентября. Ученики старших классов страны пройдут их в своих школах, зачитывать для них вопросы будут ученые, телеведущие, музыканты, спортсмены. Остальные смогут проверить свои знания онлайн на портале Роспотребнадзора до 21 сентября включительно.

Диктант состоит из 39 вопросов, они посвящены правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний. Проверять ответы будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора. По итогам диктанта здоровья очные участники получат памятные грамоты, а те, кто прошел тестирования онлайн, смогут скачать электронный сертификат.

Всю информацию по акции можно уточнить уже сейчас по телефону горячей линии 8-800-555-49-43 и на сайте санщит.ру. К слову, в прошлом году в мероприятии приняло участие свыше 400 тысяч человек со всей России.

Ранее «Башинформ» писал о том, что жителей Башкирии приглашают написать экономический диктант.

Автор:Ляйсан Закирова
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