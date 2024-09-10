Жителей Башкирии приглашают написать экономический диктант

15 октября во всех регионах России состоится общероссийская ежегодная образовательная акция Всероссийский экономический диктант.

Тема восьмой по счету образовательной акции: «Сильная экономика — процветающая Россия!». Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики.

Акция организована Вольным экономическим обществом России при участии Российского исторического общества, Фонда Юрия Лужкова, администраций регионов, ведущих вузов РФ.

Задания Экономического диктанта разрабатываются методической комиссией, в состав которой входят ведущие ученые и эксперты, представители образовательных организаций, аналитических центров.

Экономический диктант проводится онлайн на сайте всероссийского экономического диктанта в режиме реального времени во всех субъектах России. Цель проведения акции - определение и повышение уровня экономической грамотности населения России.

Участниками Экономического диктанта могут стать жители России, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания, гражданства, а также других критериев. К акции также могут присоединиться жители других государств.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте всероссийского экономического диктанта. Участие в диктанте добровольное и бесплатное.

Среди региональных площадок Экономического диктанта-2024 — образовательные учреждения, библиотеки, центры развития предпринимательства, ведомства и администрации российских регионов. В этом году к акции присоединятся кадетские школы, дворцы детского и юношеского творчества.

Принять участие в акции можно как на региональных площадках Экономического диктанта, так и в индивидуальном порядке.

Как сообщал Башинформ, десятый международный диктант по башкирскому языку в этом году собрал рекордное количество участников — 408,4 тысячи человек.