Новости Башкортостана и Уфы
91.11
-0.16
100.39
-0.35
72.93
+0.95
20+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
13 Сентября , 10:35

Жители Башкирии могут участвовать в конкурсе по благоустройству

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

Открыт прием заявок на I Всероссийский конкурс проектов благоустройства придомовых территорий «А у нас во дворе». Он направлен на поддержку граждан, активно участвующих в планировании и создании проектов благоустройства городской среды в муниципалитетах.

Конкурс проводится в два этапа: первый – заочный, до 30 октября 2024 года; 2 этап – очный, пройдет в ноябре 2024 года, в Москве. Участвовать могут граждане в возрастных категориях: 10-13 лет; 14-17 лет; 18-35 лет и старше. Для этого необходима регистрация. Далее потребуется заполнить анкету участника и прикрепить ссылки на работы, размещённые на любом файлообменном сервисе. Подробнее о конкурсе и ходе его проведения можно узнать на официальном сайте.

Отметим, что в Башкирии уделяется большое внимание благоустройству общественных пространств, дворов и подъездов. Так, в рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики», инициированной Главой Башкирии Радием Хабировым в 2019 году, за 5 лет благоустроено 1326 дворов. На эти цели из бюджета республики направлено более 6 млрд рублей. В 2024 году благоустраиваются 143 двора в 33 муниципалитетах на сумму более 1 млрд рублей. О том, как работает эта программа, ставшая особенно востребованной, ранее рассказывал «Башинформ».

Принципиально важным условием при реализации программ благоустройства и ремонта подъездов Радий Хабиров считает обсуждение планируемых работ непосредственно с жителями домов.

Так, например ремонт подъездов ведется исключительно за счет средств республиканского и муниципального бюджетов, их вклад составляет 90% и 10% соответственно. Жильцы многоквартирных домов собственных средств не вкладывают, однако от них зависит очень многое, например, войдет ли дом в программу ремонта. Граждане выбирают дизайн и цветовые решения обновляемых подъездов и принимают работу.

«Наши жители, хоть и нематериально, но тоже вовлечены – это было главное наше условие, когда мы начинали программу. Именно они выбирают цвет стен, согласовывают, как будет выглядеть их подъезд, и в обязательном порядке участвуют в приемке работ. Акт не подписывается, пока подрядчик не устранит все замечания. А без этих документов – нет и оплаты. Такой подход позволяет нам лучше следить за качеством работ», – отметил Радий Хабиров.

Напомним, что в 2019-2023 годах в Башкирии отремонтировали 8171 подъезд в 2744 многоквартирных домах. В 2024 году ремонт подъездов идет полным ходом. В этом году отремонтируют 119 подъездов в 39 многоквартирных домах в пяти муниципалитетах.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru