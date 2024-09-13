Жителей Башкирии предупредили о заморозках и тумане

В Башкирии прогнозируются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. По данным пресс-службы МЧС по РБ, 14 сентября в отдельных восточных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°. Также на отдельных участках автодорог ночью и утром будет туман с видимостью 500 м и менее.

Завтра прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков, днем в отдельных северных районах небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9°, в горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем +18, +23°.