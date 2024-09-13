В Уфе «сбежавшее» колесо разбило автомобиль

Как информировал «Башинформ», в Уфе укатившееся колесо наделало бед на улице Бакалинской. Катясь вниз и набирая скорость, оно врезалось в багажник припаркованной машины. По словам очевидцев, колесо «сбежало» от фуры.

«Башинформу» в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что в отдел полиции № 10 УМВД России по Уфе обратилась женщина о повреждении ее автомобиля, припаркованного на улице Бакалинской.

«Сообщение зарегистрировано. Проводится проверка», — проинформировали в ведомстве.

Ситуация неоднозначная, и кто должен нести ответственность за причиненный ущерб, информагентству пояснил юрист Максим Меньшиков. По его словам, в данном случае автомобиль стоял припаркованным, не двигался — это не ДТП. И врезалась в него не машина, а лишь ее часть, никем не управляемая.

«ОСАГО тут не работает. Все решит гражданско-правовой спор. Будет сделана оценка ущерба без учета износа автомобиля. В ПДД четко прописано, что водитель обязан убедиться, что его машина исправна. Именно собственник автомобиля несет ответственность за то, что укатилось колесо», — пояснил юрист.

В данном случае владельцу разбитой машины, чтобы выяснить, чье это колесо, смогут помочь видеозаписи очевидцев, их показания, а также городские камеры наблюдения.