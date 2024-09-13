В эти выходные жителей Башкирии ждут теплая погода и бабье лето

В эти выходные жителей Башкирии ждет теплая погода и бабье лето. По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 сентября, существенных осадков не ожидается. Ветер восточный слабый. Температура воздуха днем поднимется до +18,+23°.

В субботу, 14 сентября, также без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью +4,+9°, в отдельных восточных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°, днем +18,+23°.

В воскресенье, 15 сентября, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +18,+23°.