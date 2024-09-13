В Башкирии в многодетной семье родился седьмой малыш

В Сибае в многодетной семье родился седьмой ребенок. Как сообщает госкомитет РБ по делам юстиции, Айдар и Ксения Сальмановы поженились в Сибае 14 февраля 2014 года, сегодня в этой большой и дружной семье 5 сыновей и 2 дочери — Арсен, Алмас, Юлия, Ильдар, Дания, Карим и Салман.

«Большую помощь нам оказывают наши бабушки Галина Михайловна и Светлана Мидхатовна, и конечно же, старшие дети — Арсен, Алмас и Юлия, — рассказал Айдар Айратович, — без их помощи нам было бы нелегко».

По традиции от депутата Госсобрания РБ Дениса Назарова родители получили памятный подарок — фотоальбом и набор «Нашему малышу».