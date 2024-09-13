В Башкирии укрепят берега двух рек

В Абзелиловском районе планируют провести руслорегулирующие работы на реках Большой и Малый Кизил, сообщили в министерстве природопользования и экологии Башкирии.

Во время наводнения 2013 года эти реки вышли из берегов и подтопили близлежащие населенные пункты, напомнили в минэкологии региона.

«Сильное течение во время паводков разрушает береговую линию реки Малый Кизил в селе Баимово и деревне Туишево, а также в деревне Искаково и селе Целинный реки Большой Кизил. Береговая линия вплотную приблизилась к домам и хозяйственным постройкам населения. В Искаково вода вплотную подошла к месту захоронению вируса „сибирской язвы“. После наводнения на месте захоронения уже провели дополнительные работы по укреплению береговой линии», — рассказали «Башинформу» в пресс-службе администрации Абзелиловского района.

Позже, в 2019 году, в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) была разработана проектно-сметная документация по руслорегулированию рек Большой и Малый Кизил. Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2024 года на отдельных участках реки Малый Кизил в Баимово и Туишево Абзелиловского района превышает 21,4 млн рублей. Протяженность производства работ составляет 1020 метров.

Руслорегулирующие работы на отдельных участках реки Большой Кизил в деревне Искаково и селе Целинный на сегодняшний день оцениваются в 18,2 млн рублей. Протяженность производства работ составляет 1890 метров.

«После завершения руслорегулирования от негативного воздействия вод будут защищены 383 человека, 128 домов с надворными постройками, три железобетонных автомобильных моста и т. д., — отметили в минэкологии Башкирии. — Администрация Абзелиловского района не располагает такими средствами. Поэтому министерством природопользования и экологии РБ проведение руслорегулирующих работ на реках Большой и Малый Кизил в Абзелиловском районе представлено для рассмотрения на Экспертном совете по бюджетным инвестициям Башкирии для решения вопроса о его включении в РАИП. Надеемся на положительное заключение».

Отметим, в республике уделяется большое внимание вопросам экологии. Об этом не раз говорил Глава Башкирии Радий Хабиров, параллельно подчеркивая важность права человека на благоприятную окружающую среду.

«Экологическая повестка — главная для всех нас. Это главный вызов для человечества. Мы в республике планомерно и поступательно решаем экологические вопросы», — заявил ранее Радий Хабиров.

Как подчеркнул в свою очередь министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, главой и правительством республики поставлены стратегические задачи по повышению качества и уровня жизни населения, обеспечению устойчивого экономического роста и формированию комфортной среды проживания в Башкирии.

«Впереди у нас много масштабных природоохранных проектов, которые направлены на улучшение комфортной среды, а значит, много работы, которую мы должны выполнить достойно и качественно», — заключил Нияз Фазылов.

Напомним, в феврале этого года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал поправки в Экологический кодекс РБ, регламентирующие организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

В июне 2024-го Радий Хабиров поручил разработать концепцию сохранения водных ресурсов Башкирии, сообщал Башинформ.

В августе Башинформ информировал о том, что Башкирия планирует участвовать в пяти экологических федеральных проектах в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие».