Новости Башкортостана и Уфы
91.11
-0.16
100.39
-0.35
72.93
+0.95
20+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
13 Сентября , 10:33

В Башкирии укрепят берега двух рек

пресс-служба администрации Абзелиловского района
Фото:пресс-служба администрации Абзелиловского района

В Абзелиловском районе планируют провести руслорегулирующие работы на реках Большой и Малый Кизил, сообщили в министерстве природопользования и экологии Башкирии.

Во время наводнения 2013 года эти реки вышли из берегов и подтопили близлежащие населенные пункты, напомнили в минэкологии региона.

«Сильное течение во время паводков разрушает береговую линию реки Малый Кизил в селе Баимово и деревне Туишево, а также в деревне Искаково и селе Целинный реки Большой Кизил. Береговая линия вплотную приблизилась к домам и хозяйственным постройкам населения. В Искаково вода вплотную подошла к месту захоронению вируса „сибирской язвы“. После наводнения на месте захоронения уже провели дополнительные работы по укреплению береговой линии», — рассказали «Башинформу» в пресс-службе администрации Абзелиловского района.

Позже, в 2019 году, в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) была разработана проектно-сметная документация по руслорегулированию рек Большой и Малый Кизил. Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2024 года на отдельных участках реки Малый Кизил в Баимово и Туишево Абзелиловского района превышает 21,4 млн рублей. Протяженность производства работ составляет 1020 метров.

Руслорегулирующие работы на отдельных участках реки Большой Кизил в деревне Искаково и селе Целинный на сегодняшний день оцениваются в 18,2 млн рублей. Протяженность производства работ составляет 1890 метров.

«После завершения руслорегулирования от негативного воздействия вод будут защищены 383 человека, 128 домов с надворными постройками, три железобетонных автомобильных моста и т. д., — отметили в минэкологии Башкирии. — Администрация Абзелиловского района не располагает такими средствами. Поэтому министерством природопользования и экологии РБ проведение руслорегулирующих работ на реках Большой и Малый Кизил в Абзелиловском районе представлено для рассмотрения на Экспертном совете по бюджетным инвестициям Башкирии для решения вопроса о его включении в РАИП. Надеемся на положительное заключение».

Отметим, в республике уделяется большое внимание вопросам экологии. Об этом не раз говорил Глава Башкирии Радий Хабиров, параллельно подчеркивая важность права человека на благоприятную окружающую среду.

«Экологическая повестка — главная для всех нас. Это главный вызов для человечества. Мы в республике планомерно и поступательно решаем экологические вопросы», — заявил ранее Радий Хабиров.

Как подчеркнул в свою очередь министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, главой и правительством республики поставлены стратегические задачи по повышению качества и уровня жизни населения, обеспечению устойчивого экономического роста и формированию комфортной среды проживания в Башкирии.

«Впереди у нас много масштабных природоохранных проектов, которые направлены на улучшение комфортной среды, а значит, много работы, которую мы должны выполнить достойно и качественно», — заключил Нияз Фазылов.

Напомним, в феврале этого года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал поправки в Экологический кодекс РБ, регламентирующие организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде

В июне 2024-го Радий Хабиров поручил разработать концепцию сохранения водных ресурсов Башкирии, сообщал Башинформ

В августе Башинформ информировал о том, что Башкирия планирует участвовать в пяти экологических федеральных проектах в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие».

пресс-служба администрации Абзелиловского района
пресс-служба администрации Абзелиловского района
пресс-служба администрации Абзелиловского района
пресс-служба администрации Абзелиловского района
пресс-служба администрации Абзелиловского района
пресс-служба администрации Абзелиловского района
пресс-служба администрации Абзелиловского района
пресс-служба администрации Абзелиловского района
пресс-служба администрации Абзелиловского района
пресс-служба администрации Абзелиловского района
пресс-служба администрации Абзелиловского района
пресс-служба администрации Абзелиловского района
Фото:пресс-служба администрации Абзелиловского района
Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru