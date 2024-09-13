В Башкирии многодетная мать создаёт музей старинного быта

Жительница Белорецка создаёт собственный музей старинного быта. Ильзия Мухсинова — мама троих детей. Ей удаётся совмещать воспитание детей и творческую работу. Женщина самостоятельно освоила ремесло ткачихи, технику создания башкирских национальных украшений и предметов одежды. У Ильзии три ткацких станка, один из них — большой напольный. На нём она научилась ткать ковры и дорожки с узорами. Участвует в выставках и проводит мастер-классы.

«Под свой частный музей супруги Мухсиновы приобрели дом и начали наполнять его изделиями ручной работы, привезли мебель прабабушки. В деревнях собирают старинную кухонную утварь и предметы домашнего обихода. В их коллекции есть и лук ручной работы со стрелами», — рассказал об инициативной белоречанке городской глава Андрей Иванюта.

Напомним, сегодня в Башкирии отмечают День национального костюма.