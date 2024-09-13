Уфимец отдал мошенникам 2 млн кредитных рублей

35-летний уфимец стал жертвой обмана «инвестиционных консультантов». Послушав байки о быстрых и больших доходах, мужчина сначала отправил на «биржу» 150 тыс. рублей, а затем, поверив нарисованной прибыли, отправил туда же 1 млн рублей собственных средств и 2 млн — кредитных.

63-летняя жительница Уфимского района также попала в лапы мошенников, но вовремя спохватилась. Её начали вести по схеме «салон сотовой связи» — «центробанк». Женщина уже заказала кредит на 800 тыс. рублей и решила посоветоваться с сыном, так как чувствовала какой-то подвох. К счастью, ей удалось избежать потерь.

В целом потери жителей республики от общения с мошенниками составили за день 7 млн рублей.