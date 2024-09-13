Спорт всему голова: в башкирском Зауралье обновляют школьные спортзалы

Как рассказала агентству «Башинформ» учительница физкультуры Гульдар Баймурзина, в спортзале не просто провели косметический ремонт, а полностью обновили коммуникации, оборудовали комфортными раздевалками, душевыми и санузлами. В арсенале появились гимнастические палки, новые лыжи и мячи.
«После ремонта спортзал совсем по-другому выглядит. Наконец выровняли полы, стены и пол окрасили в яркие цвета. Конечно, в обновленном спортзале детям комфортнее и приятнее заниматься. Да и мы, учителя физкультуры, с радостью уроки проводим», — радуется педагог.
В школьном спортзале после основных уроков проходят и занятия от детско-юношеской спортшколы. Работают секции по баскетболу, волейболу.
«Раньше у нас была острая нехватка мячей. Классы в школе большие, в каждой в среднем по 27 учеников. Сейчас на уроках физкультуры есть возможность дать мяч каждой паре учеников, чтобы они в тандеме отрабатывали броски», — поделилась Гульдар Салаватовна.
К слову, в секции волейбола занимаются очень перспективные ученицы. Сейчас девочки уехали на спортивные сборы. Школьницы отмечают, что теперь тренировки посещают с еще большим рвением.
«Когда создают такие условия для нас, еще больше хочется стремиться к победам и достижениям», — признается ученица Жанна Альбакова.
Ремонт спортивного зала проводился по государственной программе «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В его рамках только в Хайбуллинском районе обновили спортзалы в четырех школах: в селах Антиган, Уфимский, Самарское. Работы в каждом из помещений обходятся в более чем 2 млн рублей. Большую часть средств выделяют из казны муниципалитета, остальное финансируется из федерального и республиканского бюджетов.
В школе села Антиган капитального ремонта в спортзале не было с 1983 года, с момента сдачи в эксплуатацию школы. Здание сильно обветшало, в плохом состоянии были окна, двери, поэтому зимой здесь было холодно. Уже два года не только школьники, но и все местные жители, занимаются спортом в достойных условиях. Там обновили буквально все: окна, двери, систему отопления, кровлю.
«Этот ремонт ждали с нетерпением не только учителя, учащиеся и их родители, но и местные жители, ведь школьный спортзал в селе – это своеобразный центр физкультуры и спорта», - говорит директор школы Найля Арсланова.
Школа села Самарское стала первой, где по госпрограмме «Успех каждого ребенка» обновили спортивный зал в 2021 году. Самой главной проблемой до ремонта был холод в помещении. Дети, вспотевшие во время занятий, могли легко простыть.
«Раньше из старых окон очень дуло. Во время ремонта их заменили на современные пластиковые, да и в целом утеплили все здание. Теперь там тепло – это самое главное. А еще светло, чисто, уютно и есть весь необходимый инвентарь», - рассказала «Башинформу» директор Гульнара Камирова.
К слову, оснащение спортзала в школе продолжилось и в прошлом году. По партийной программе «Реальные дела» образовательному учреждению 19 пар лыж.
Стоит отметить, что в башкирском Зауралье благодаря заинтересованности местных жителей и действенной поддержке руководства республики активно развивают спортивную инфраструктуру. Только в Хайбуллинском районе в течение 2023 года были введены в строй сразу два новых спортивных объекта — это бассейн «Таналык» в Акъяре и ФОК «Горняк» в Бурибае.
«Построить бассейн в Акъяре собирались еще в 2018 году, однако строительно-монтажные работы были остановлены из-за погрешностей в проекте. Спустя пять лет при поддержке Главы Башкирии и благодаря кропотливому труду Управления капитального строительства республики работы возобновились. Радий Хабиров не только помог с возобновлением стройки, но и смог лично оценить завершённый объект во время рабочей поездки по нашему району», — отмечал заведующий бассейном Ринат Муртаев.