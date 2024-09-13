Спорт всему голова: в башкирском Зауралье обновляют школьные спортзалы

Как рассказала агентству «Башинформ» учительница физкультуры Гульдар Баймурзина, в спортзале не просто провели косметический ремонт, а полностью обновили коммуникации, оборудовали комфортными раздевалками, душевыми и санузлами. В арсенале появились гимнастические палки, новые лыжи и мячи.

«После ремонта спортзал совсем по-другому выглядит. Наконец выровняли полы, стены и пол окрасили в яркие цвета. Конечно, в обновленном спортзале детям комфортнее и приятнее заниматься. Да и мы, учителя физкультуры, с радостью уроки проводим», — радуется педагог.

В школьном спортзале после основных уроков проходят и занятия от детско-юношеской спортшколы. Работают секции по баскетболу, волейболу.

«Раньше у нас была острая нехватка мячей. Классы в школе большие, в каждой в среднем по 27 учеников. Сейчас на уроках физкультуры есть возможность дать мяч каждой паре учеников, чтобы они в тандеме отрабатывали броски», — поделилась Гульдар Салаватовна.

К слову, в секции волейбола занимаются очень перспективные ученицы. Сейчас девочки уехали на спортивные сборы. Школьницы отмечают, что теперь тренировки посещают с еще большим рвением.

«Когда создают такие условия для нас, еще больше хочется стремиться к победам и достижениям», — признается ученица Жанна Альбакова.