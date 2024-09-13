Автоинспекторы задержали в Уфе шесть пьяных водителей

За минувшие сутки в Уфе сотрудники госавтоинспекции задержали шесть водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения.

За последние 24 часа в Уфе произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, в двух дорожных авариях пострадали два человека, из них один ребёнок.

Всего сотрудники госавтоинспекции Уфы пресекли 234 нарушения правил дорожного движения. Из них 28 нарушений правил ремней, 22 невыполнения требования уступить дорогу пешеходам, 11 нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Кроме того, к ответственности привлечены 13 пешеходов за нарушение требований ПДД.