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12 Сентября , 08:56

В Уфе презентовали образовательную программу для семей участников СВО

пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ
Фото:пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ

В республиканском филиале фонда «Защитники Отечества» в Уфе прошла презентация образовательной программы «Основы психологического консультирования в условиях современной России» по поддержке семей участников спецоперации.

Авторы программы — руководитель проекта «СВОя Сила» Ольга Бадма-Халгаева и директор Московской школы практической психологии Гули Базарова, приветствовали гостей по видеосвязи.

В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер–министра Башкирии Урал Кильсенбаев, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты РБ Ольга Кабанова.

Гости познакомились с работой филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане, с проектами и направлениями работы.

Приветствуя участников программы, Каринэ Хабирова поблагодарила правительство региона за поддержку общественных проектов, связанных с темой специальной военной операции. «Мы сейчас этим живем. Психологическое консультирование — новое направление в работе. Для женщин, у которых в семье есть участники СВО, это возможность получить новую профессию, пройти эту ситуацию и помогать другим», — сказала Каринэ Владимировна.

Автор проекта Ольга Бадма-Халгаева рассказала, что идея зародилась во время создания фонда «Защитники Отечества»: «Остро нужны были люди, которые обладают знаниями в сфере психологии и могли бы грамотно вести семьи, нуждающиеся в поддержке».

Было отмечено, что данный пилотный проект будет реализован в пяти регионах, в том числе и в Башкортостане. Его участниками станут члены семей погибших участников СВО и ветераны боевых действий. Обучение начнется 1 октября и завершится 20 апреля.

«Важна не только основательная профессиональная психологическая подготовка, но и личное проживание ситуации, в которой оказались жители России. Поэтому проект „Основы психологического консультирования в условиях современной России“ носит чисто прикладной характер», — отметила Гули Базарова.

По ее мнению, знания и навыки в области психологического консультирования родственников участников СВО на сегодняшний момент могут не только стать важной поддержкой для нуждающихся в помощи, а дадут силы продолжать вести счастливый и активный образ жизни.

Автор:Альфия Аглиуллина
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