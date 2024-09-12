В башкирском Нефтекамске 30 пациентам заменили хрусталики глаз

Сегодня в горбольнице Нефтекамска уфимские офтальмохирурги провели сразу 30 операций по замене хрусталиков глаз.

«Это значит, что лечение катаракты и глаукомы, операции по замене хрусталика становятся ближе к пациентам. В 2022 году такая медпомощь оказывалась только в лечебных учреждениях Уфы, а сегодня — в Ишимбае, Малоязе, Салавате, Стерлитамаке, Сибае и Нефтекамске. И модернизация продолжается. Вся работа в этом направлении ведется по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова», — прокомментировал глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин.

Над дооснащением офтальмологических отделений техникой и оборудованием минздрав по поручению Главы республики занимается с 2020 года. Также в зданиях делался ремонт, а врачи повышали квалификацию. В итоге на данный момент в регионе имеется сеть из 15 оснащенных и укомплектованных межрайонных офтальмоцентров, расположенных в разных уголках республики.