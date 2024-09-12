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12 Сентября , 11:37

Скончался журналист Николай Сванидзе

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Фото:© РИА Новости / Владимир Трефилов

Тележурналист Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет. Об этом 12 сентября сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, передают РИА Новости.

Николай Карлович Сванидзе родился 2 апреля 1955 года. В 1977 году он окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Работу на российском телевидении Сванидзе начал в 1991 году, делая закадровые комментарии для телепрограммы «Вести». Журналист был автором аналитической программы «Зеркало» на телеканале РТР (позже получившим название «Россия»). В 1996–2007 годах Сванидзе вел эту передачу. Кроме того, с февраля 1997 по май 1998 года он был председателем ВГТРК.

Журналист создал несколько исторических телепрограмм и фильмов, был их ведущим. Например, в 2003–2013 годах он работал над циклом передач «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на телеканале «Россия», а в 2010–2011 годах — над программой «Суд времени» на «Пятом канале». Помимо этого, в 2016 году у него была авторская передача «Реплика Николая Сванидзе» на телеканале «Россия-24», а в 2018–2022 годах журналист вел программу «100 лет назад. Исторический календарь».

Сванидзе занимался и преподавательской работой. В частности, с 2007 года он возглавлял кафедру журналистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), а в 2010 году стал директором Института массмедиа и рекламы РГГУ.

Автор:Альфия Аглиуллина
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