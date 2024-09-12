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12 Сентября , 14:46

«Поезд здоровья» Башкирии приедет в Стерлитамак

мэрия Стерлитамака
Фото:мэрия Стерлитамака

На грядущих выходных, 14 и 15 сентября, «Поезд здоровья» в Стерлитамакском районе будет принимать пациенток от 18 до 49 лет в рамках диспансеризации оценки репродуктивного здоровья. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Жительницы смогут посетить акушера-гинеколога, сделать ЭКГ, ⁠маммографию, флюорографию и скрининг на рак шейки матки, обследоваться на половые инфекции, измерить внутриглазное давление, а также сделать ⁠общий и биохимический анализ крови.

В субботу, 14 сентября, женщин ждут по адресу проспект Октября, 36 с 11.00 до 15.00 (ТЦ «Сити Молл»), а в воскресенье — на проспекте Ленина, 30В с 10.00 до 14.00 (площадь перед СГТКО).

Как сообщал ранее «Башинформ», в Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, объявленный в Башкирии по инициативе руководителя региона Радия Хабирова, в республике стартовал новый социальный проект — «Поезд заботы».

Автор:Иван Вавилов
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